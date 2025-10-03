Rinnovato il protocollo d’intesa tra Inps e Commercialisti di Rimini

Firmato l’accordo 2025-2027: obiettivo migliorare i servizi, contrastare evasione ed elusione e garantire maggiore supporto ai professionisti

É stato rinnovato il protocollo d’intesa tra la Direzione Provinciale INPS di Rimini e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. L’accordo regolamenta i rapporti fra gli enti in una materia caratterizzata da frequenti modifiche legislative ed è stato sottoscritto dalla Direttrice provinciale dell’Istituto Simona De Rosa e dalla Vice Presidente dell’Ordine Cinzia Brunazzo.

Il precedente fu siglato nel 2023 e la firma lo rinnova per il biennio 2025-2027.

“L’intesa nasce dalla volontà – spiegano i firmatari – di attivare una sempre più incisiva collaborazione volta ad ottenere i migliori risultati sul piano di un’efficace fruibilità dei servizi da parte dei Commercialisti, nel pieno rispetto delle reciproche funzioni e obiettivi istituzionali”.

Il confronto ha evidenziato che è interesse sia dell’INPS che dei Commercialisti, sempre più presenti nella materia del lavoro, regolamentare i rapporti con linee guida che consentano l’accesso dei professionisti e dei loro assistiti ai servizi offerti dall’Istituto.

Un rapporto virtuoso potrà consentire una più rapida e fluida gestione delle attività di imposizione contributiva e riscossione. L’obiettivo comune e generale del protocollo è di assicurare la massima qualità e tempestività dei servizi, la lotta all’evasione e all’elusione contributiva, compreso il contrasto all’esercizio abusivo della professione. Le parti hanno anche concordato sulla necessità di prevedere la realizzazione di incontri e seminari formativi al fine di favorire lo scambio di informazioni, l’approfondimento e l’aggiornamento relativamente alla normativa di riferimento, alle prassi operative e alle procedure utilizzate.

E’ prevista l’istituzione di un tavolo tecnico che si riunirà con cadenza semestrale per monitorare il rispetto degli impegni assunti, approfondire tematiche di carattere tecnico normativo e ogni altra problematica meritevole di un intervento congiunto da cui far discendere indicazioni operative per gli iscritti.