Rione Clodio, il Comitato insiste: "sulla ztl in via Ducale serve una risposta"

Dopo l'archiviazione dell'esposto al Difensore civico, i residenti tornano sulla classificazione della strada e chiedono chiarimenti anche sulla Ztl

L'archiviazione dell'esposto non chiude la questione per il Comitato Residenti Rione Clodio. Al centro resta la viabilità di via Ducale e, in particolare, la compatibilità tra la classificazione assegnata dal Comune a un tratto della strada e il traffico che oggi lo attraversa. È quanto sostiene il Comitato in una nota diffusa dopo la conclusione della procedura davanti al Difensore civico dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.

L'esposto era stato presentato il 17 luglio e riguardava i due diversi tratti di via Ducale. Quello compreso tra corso d'Augusto e via Cavalieri è classificato come "EF - urbana locale interzonale", mentre il tratto tra via Cavalieri e via Clodia è indicato come "F - locale". Secondo il Comitato, la questione da chiarire è se quest'ultima classificazione sia compatibile con l'utilizzo della strada come direttrice di attraversamento del centro storico. Il tema viene legato anche ai numeri del traffico. Secondo i dati ricevuti dal Comune e riportati dal Comitato, sul secondo tratto di via Ducale transiterebbero circa 2,3 milioni di veicoli all'anno. La contestazione dei residenti è che nella motivazione dell'archiviazione non sarebbe stata affrontata in modo specifico proprio la compatibilità tra la classificazione "F - locale" e l'attuale funzione della strada.

Il Comitato contesta inoltre il richiamo, nella vicenda, alle misure adottate per ridurre il traffico nel centro cittadino, comprese le limitazioni alla circolazione sul Ponte di Tiberio, e alla sentenza del Tribunale di Rimini del 23 agosto 2024 relativa all'inquinamento acustico. Secondo i residenti, si tratta di questioni differenti rispetto al quesito posto nell'esposto. La questione, sottolinea ancora il Comitato, era già stata sollevata in sede comunale senza ottenere una risposta. Da qui la decisione di rivolgersi al Difensore civico per chiedere una verifica su un punto ritenuto preciso. I residenti contestano quindi anche il modo in cui l'archiviazione è stata presentata dall'Amministrazione, respingendo l'idea che possa essere considerata una contrapposizione tra Comune e residenti.

Nel mirino finisce anche il dato sulla riduzione del traffico di attraversamento. Il Comitato cita la dichiarazione del dirigente del settore Mobilità Carlo Michelacci, secondo cui la riduzione sarebbe stata quantificata in circa 12mila veicoli al giorno, e la confronta con il dato indicato per il traffico davanti al Ponte di Tiberio lato centro, che secondo i residenti supera oggi i 6 milioni di veicoli all'anno, oltre 16mila al giorno. Per il Comitato, resta infine aperta anche la questione della Ztl diurna. I residenti ricordano che nel 2019 il passaggio dei veicoli in via Ducale era stato indicato come una soluzione temporanea, con una previsione fino alla Pasqua del 2020. "Siamo nel 2026", sottolineano, e chiedono quindi nuovamente al Comune se sia coerente mantenere l'attuale volume di traffico su una strada classificata "F - locale" e quando verrà adottato il provvedimento di estensione oraria della Ztl.