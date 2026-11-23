Rione Clodio: “La SS16 si blocca e il traffico invade il centro storico”
Dopo l'incidente di sabato, il Comitato torna a chiedere un'alternativa al ponte di Tiberio: “Da anni denunciamo il rischio, ma non è stata pianificata alcuna soluzione”
Il blocco della SS16 dopo l'incidente di sabato mattina, nella zona dell'Obi, ha riversato migliaia di veicoli sulle strade del centro storico di Rimini, provocando code e disagi per ore. Una situazione che riaccende le polemiche del Comitato Rione Clodio, secondo cui si tratta del terzo episodio simile negli ultimi anni.
Il Comitato ricorda anche la chiusura della Statale durante l'alluvione del maggio 2023 e denuncia l'assenza di un piano alternativo per gestire le emergenze. Tra le ipotesi indicate ci sono un nuovo ponte o un tunnel per garantire la continuità della viabilità.
Nel mirino finisce l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Jamil Sadegholvaad. Il Rione Clodio contesta le priorità degli investimenti pubblici, citando l'aumento dei costi del ponte sul deviatore Marecchia e i 12 milioni previsti per la terrazza panoramica del parcheggio Marvelli.
Il Comitato chiede quindi al sindaco, in vista della ricandidatura, di affrontare concretamente il problema della mobilità cittadina: “Quando comincerà finalmente a occuparsi seriamente della viabilità?”. Il gruppo civico assicura che continuerà a sollecitare interventi per la sicurezza e la vivibilità del centro storico.