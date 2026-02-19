Riparte a Rimini il ciclo “Leggere il domani” con focus su economia e società

Interventi di Pietro Senaldi e Giorgio Merli su verità economiche e strategie industriali

Riparte il ciclo di presentazione libri “Leggere il domani”, proposto da Confindustria Romagna per riflettere e confrontarsi su temi attuali e tempi complessi: il primo appuntamento è il 23 febbraio alle 17.00 al centro congressi SGR di Rimini, dove interverranno il giornalista Pietro Senaldi, condirettore di Libero, e l’ing. Giorgio Merli, esperto di strategie industriali, autori del libro “Sveglia! le bugie che ci impoveriscono. le verità che ci arricchiranno”.

Dopo i saluti del presidente dell’Associazione, Mario Riciputi, l’incontro sarà moderato dal giornalista Simone Arminio, viceresponsabile Politica di Quotidiano Nazionale e responsabile del canale digitale Qn Economia.





Incontro aperto al pubblico previa iscrizione, per info [email protected]



