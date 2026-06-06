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Riparte la pesca in Adriatico: termina lo sciopero contro caro gasolio, torna il pesce fresco

Fine dello sciopero, imbarcazione in mare dall'8 giugno

A cura di Redazione Redazione
06 giugno 2026 14:29
Riparte la pesca in Adriatico: termina lo sciopero contro caro gasolio, torna il pesce fresco - Repertorio (dal web)
Repertorio (dal web)
Rimini
Attualità
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Si conclude lo sciopero delle marinerie dell'Alto Adriatico proclamato nei giorni scorsi, per protestare contro il caro gasolio. Dopo giorni di fermo delle attività, le imbarcazioni torneranno in mare a partire da lunedì (8 giugno), segnando la fine della mobilitazione che aveva coinvolto numerosi operatori del settore. A comunicarlo è la direzione del Mercato Centrale Coperto di Rimini, che annuncia il graduale ritorno alla normalità anche per quanto riguarda la fornitura di prodotto ittico locale. Con la ripresa delle uscite in mare, sui banchi della pescheria tornerà infatti disponibile il pescato fresco proveniente direttamente dalla marineria riminese. La struttura ricorda che il reparto pescheria garantisce durante tutto l'anno una vasta scelta di prodotti ittici, comprendendo non solo il pesce dell'Adriatico, ma anche specie provenienti da altri mari italiani, prodotti d'allevamento, d'importazione, oltre a referenze decongelate e congelate.

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