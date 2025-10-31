Altarimini

Riportare i piccoli in sala: il Cinema Tiberio lancia la rassegna domenicale per famiglie

Junior Cinema comincia domenica 2 novembre con il live action Lilo & Stich

31 ottobre 2025 10:45
Cinema Teatro Tiberio, Rimini
Rimini
Cultura
Al Cinema Tiberio di Rimini riparte la rassegna Junior Cinema (proiezione unica ore 15.30, escluso venerdì 26 dicembre, ore 16, biglietto unico € 5), l’appuntamento domenicale con il cinema riservato alla famiglia: il primo film in cartellone (domenica 2 e 9 novembre) è Lilo & Stitch di Dean Fleischer-Camp, la fortunata versione “live-action” realizzata dalla Disney (basata sul film d’animazione del 2002) con protagonista il buffo e peloso alieno che diventa amico dalla piccola Lilo provocando guai a non finire. Segue domenica 16 e domenica 23 novembre Troppo Cattivi 2di Pierre Perifel, seguito delle avventure della banda di animali lestofanti redenti, ora impegnati a fronteggiare un nemico più abile di loro, il tutto targato Dreamworks. Per domenica 7 e lunedì 8 dicembre è atteso Dragon Trainer di Dean DeBlois: anche in questo caso il cartone animato di partenza si trasforma in film con attori in carne ed ossa e personaggi digitali per rivivere magicamente l’amicizia tra il giovane vichingo Hiccup e il suo amico drago Sdentato. In prossimità delle festività natalizie (domenica 14 dicembre) un evento pensato per i più piccoli, con tanto di diploma “Il mio primo film al cinema” consegnato a fine proiezione per tutti coloro che provano per la prima volta l’emozione della sala cinematografica: il film è Il grande Natale degli animali, produzione francese con sei animatrici che propongono ognuna una storia affascinante su un Natale con protagonisti simpatici animaletti. E per le feste di Natale arriva, da venerdì 26 a domenica 28 dicembre, Scirocco e il regno dei venti di Benoît Chieux con due sorelline che vivono una magica avventura tra le pagine di un romanzo fantasy.

Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, www.cinematiberio.it, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it.

