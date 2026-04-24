"Rippotai" lascia Misano per Cattolica: "Spingiamo il design sostenibile, legato al turismo"

Questa mattina l’inaugurazione del nuovo hub, in concomitanza proprio con la settimana del design

Non è soltanto un trasloco, ma l’inizio di un nuovo sodalizio con il territorio: l’agenzia Rippotai, nota per la sua creatività sostenibile, ha scelto di mettere radici nel Comune di Cattolica dopo diversi anni a Misano Adriatico. Il cambiamento però non riguarda solo il trasferimento dell’ufficio di design. In via Allende 202-204, nel cuore della Regina, apriranno infatti uno showroom – con un focus particolare sul settore hospitality – e il primo negozio monomarca Rippotai. L’obiettivo, spiegano i soci Elena Lazzerini Monaco e Tito Intoppa, è costruire una partnership strategica con il territorio, capace di generare valore condiviso.

Questa mattina l’inaugurazione del nuovo hub, in concomitanza proprio con la settimana del design. "Una data simbolica quella del 24 aprile", hanno ricordato i due fondatori. Al taglio del nastro hanno partecipato anche il sindaco Franca Foronchi e l’assessore alle Attività economiche Elisabetta Bartolucci. Ad accogliere gli ospiti, una ricca colazione preparata dallo IAL di Riccione, segno di una collaborazione ormai consolidata tra le due realtà. Lazzerini partecipa infatti da anni come dream coach ai corsi di Junior Achievement Global, l'organizzazione no profit che promuove l’educazione all’imprenditorialità nelle scuole.

Tra i partecipanti, oltre alle istituzioni, anche il presidente dell’associazione Altremani Daniele Versari e la direttrice Lia Benvenuti. Molti dei prodotti presenti in store sono infatti realizzati dai detenuti nella cartiera del carcere di Forlì, grazie al lavoro dell’impresa sociale Altremani, di cui Rippotai è orgogliosamente socia. Presente anche una delegazione di Cna Rimini, a conferma di una collaborazione ormai consolidata con l’associazione, che proprio Lazzerini rappresenta nel direttivo provinciale e nel ruolo di vicepresidente di Impresa Donna.

“Il nuovo spazio – spiegano Lazzerini e Intoppa – è stato pensato come un luogo vivo, un hub di riferimento per la cultura del progetto sostenibile: un punto di incontro tra la nostra visione e le realtà economiche e culturali della città, capace di generare dialogo con il territorio, con le imprese e con la comunità. Vogliamo dimostrare che fare bene e fare bello possono convivere”.

Il nuovo spazio è stato progettato come un vero luogo esperienziale. Al suo interno un’area relax aperta a chiunque voglia fermarsi, anche solo per una pausa, lasciandosi coccolare dall’esperienza dei pouf musicali Soundpotai. Durante l’inaugurazione, gli ospiti hanno potuto vivere questo momento in modo totalmente immersivo: bende per chiudere gli occhi, musica da ascoltare con tutto il corpo e una degustazione di cioccolato Staccoli, a cura di Davide Ferrero, per accompagnare un’esperienza sensoriale completa. Accanto a questa dimensione più emozionale, il negozio ospita una selezione di prodotti pensati per la comunicazione della sostenibilità nel settore hospitality e wedding, insieme a un’area dedicata alle idee regalo: oggetti piantabili, cartoleria sostenibile e souvenir ecologici, progettati per trasformare piccoli gesti in messaggi concreti.

Tra i prodotti ideati dall’ufficio design e disponibili nello store, spiccano oggetti e gadget ispirati alla città di Cattolica: idee regalo per turisti e soluzioni di design per aziende e realtà locali. “Siamo convinti da sempre che la cultura della sostenibilità passi anche attraverso oggetti concreti, capaci di trasformare un valore in un’esperienza tangibile”, hanno sottolineato Lazzerini e Intoppa.