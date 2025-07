Riqualificazione Palazzetto Flaminio: la capienza sale a 3.500 posti per il futuro del basket riminese

Nella prima fase la realizzazione di nuovi posti nella parte alta delle tribune laterali

Prosegue il piano di riqualificazione delle strutture sportive cittadine nel solco della valorizzazione della pratica sportiva come volano di sviluppo e di aggregazione sociale. Con l’approvazione da parte della Giunta comunale del documento di indirizzo alla progettazione (Dip), si dà ufficialmente sostanza alla manutenzione straordinaria del Palazzetto Flaminio, nell’ambito di un programma più esteso finalizzato ad ammodernare il patrimonio dedicato all’attività fisica e garantire una maggiore fruibilità di questi spazi.

Un importante intervento di adeguamento, in modo da armonizzare la struttura agli standard qualitativi indicati dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che ha l’obiettivo di rendere più funzionale e adeguata alle nuove esigenze la struttura esistente.

In particolare, con questo intervento si andrà ad aumentare la capienza del Flaminio e raggiungere quota 3.500, soglia potenziale anche per il campionato italiano più prestigioso, la serie A.

Due le fasi dell’intervento. Nella prima fase la realizzazione di nuovi posti nella parte alta delle tribune laterali. Saranno posizionate due nuove fila di sedute nella parte alta delle tribune poste sul lato lungo. Quindi una nuova fila di posti a sedere posizionata nella parte antistante il Settore D (poltrone centrali) e opere di separazione da realizzare nel settore ospiti per migliorare la sicurezza dell’impianto.

La realizzazione di questa prima fase di interventi è affidata ad Anthea, con conclusione dei lavori per la prima partita casalinga di RBR nel campionato di A2.

La seconda fase della riqualificazione del palazzetto prevede la sostituzione delle attuali sedute con nuove monoscocche in polipropilene ad alta densità con incremento del numero di posti nei settori delle tribune laterali. Nella seconda fase si prevede, inoltre, la sostituzione di tutte le panche in legno poste sotto le attuali scocche con delle lastre in pietra. Tale riqualificazione apporterà un miglioramento della sicurezza antincendio.

“Si tratta di un investimento sul futuro e sull’entusiasmo di una comunità che si è riunita intorno allo sport – commenta l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. Il “Flaminio” è interessato da tempo da una serie di interventi di adeguamento normativo e miglioramento strutturale che hanno l’obiettivo di renderlo più funzionale e adeguato alle nuove esigenze. Prima ancora di sfiorare il sogno della promozione in A1, poi sfumato con la sconfitta contro il Cantù, l’Amministrazione in sintonia con gli enti preposti e la Società aveva già iniziato a valutare i progetti per ampliare la capienza del Flaminio e raggiungere quota richiesta dalla Lega Basket per i campionati della massima serie. L’A1 è sfuggita, ma l’Amministrazione comunale ha scelto di guardare al futuro. Durante l'estate inizieranno i lavori per aumentare la dotazione passando da circa 3.100 attuali ad oltre 3.500, per un investimento di quasi 200mila euro”