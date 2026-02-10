Risate e solidarietà: gran finale de “La Sgrignarèla” a Riccione

Sabato 14 febbraio la compagnia “I senza prescia” porta in scena la commedia dialettale “A sin sgrazied o fortuned”, con il ricavato devoluto alla Caritas

Un San Valentino diverso che ispira l’amore per la comunità. Sabato 14 febbraio (ore 21) cala il sipario sulla terza edizione de “La Sgrignarèla”, la rassegna teatrale promossa dall’associazione culturale Famija Arciunesa che ha saputo trasformare le radici locali e il divertimento in un gesto concreto di solidarietà.

Per il gran finale, sul palco della sala Granturismo (piazzale Ceccarini, 11) salirà la scoppiettante compagnia di Mondaino “I senza prescia”, protagonista della commedia in tre atti “A sin sgrazied o fortuned”, scritta da Massimo Renzi. Un titolo che è già una promessa: tra battute fulminanti, personaggi divertenti e il ritmo incalzante del dialetto, l’opera esplora con leggerezza quel confine sottile tra la sfortuna più nera e i colpi di fortuna inaspettati. Equivoci domestici e situazioni surreali trascineranno il pubblico in una serata di risate genuine, quelle che fanno bene allo spirito e, in questo caso, anche al territorio.

Il cuore pulsante della rassegna resta infatti la beneficenza. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto alle associazioni di volontariato locali. In particolare, la serata di sabato è realizzata in collaborazione con la Caritas parrocchiale San Lorenzo: l’incasso sarà utilizzato per sostenere le oltre 50 famiglie in difficoltà che l’associazione assiste quotidianamente.

Il costo del biglietto è di 10 euro (posto unico). Informazioni e prenotazioni sono gestite dalla segreteria della parrocchia San Lorenzo (0541 640563) o contattando Roberto Mengucci (333 7527637). I biglietti saranno inoltre acquistabili direttamente sul posto prima dello spettacolo.