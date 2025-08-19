Rischia la vita per un chicco di mais: bimbo di 2 anni salvato a Parma

Operato d’urgenza al “Maggiore”, il piccolo era arrivato da Piacenza con gravi difficoltà respiratorie

Un bambino di 2 anni e 8 mesi è stato salvato grazie a un delicato intervento di broncoscopia eseguito all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma.

Il piccolo era stato portato poche ore prima dai genitori al pronto soccorso di Piacenza, a causa di gravi problemi respiratori. Trasferito d’urgenza al reparto di Terapia intensiva pediatrica del “Maggiore”, le procedure diagnostiche hanno rivelato la presenza di un corpo estraneo che ostruiva completamente il bronco principale sinistro, causando il collasso del polmone.

Si trattava di un chicco di mais, ingerito diversi giorni prima del ricovero. Il frammento, dalla superficie liscia e di colore giallo vivo, è stato rimosso con successo dai medici durante l’operazione.

Grazie alla tempestività dei soccorsi e alla complessità dell’intervento, il bambino è stato salvato e le sue condizioni sono ora in netto miglioramento.