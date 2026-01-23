Rischiava 10 anni di carcere per violenza sulla ex: assolto da ogni accusa

"Prove non decisive": a Rimini il tribunale assolve 35enne accusato di gravi abusi

È stato assolto il 35enne originario dell’Est Europa accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della ex compagna, con cui conviveva a Rimini. L’uomo rischiava fino a dieci anni di carcere, come richiesto dalla Procura, ma la Corte collegiale presieduta dalla giudice Adriana Cosenza ha disposto l’assoluzione da tutte le accuse.

Secondo la difesa, rappresentata dall’avvocato Gianluca Tencati, non sarebbero emerse prove decisive a sostegno dell’impianto accusatorio, basato principalmente sulle dichiarazioni della donna. Le accuse erano scaturite da una denuncia presentata dopo una violenta lite legata alla gestione del figlio. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.