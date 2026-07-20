Rischio incendi, Riccione proroga la fase di attenzione fino al 26 luglio

Confermate le misure preventive: vietati fuochi e abbruciamenti, obblighi di pulizia per aree verdi e terreni

L’amministrazione comunale ha disposto la proroga della fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi sul territorio di Riccione. Il provvedimento, che estende le misure di salvaguardia in conformità con le direttive della Regione Emilia-Romagna, resterà in vigore a partire da oggi e fino a domenica 26 luglio compresa. La decisione si è resa necessaria per adottare tempestive misure di prevenzione e riduzione del rischio di innesco dei roghi, a tutela della pubblica incolumità e in particolare delle aree abitate poste a ridosso delle zone verdi e boschive.

I divieti e le attività consentite

Per tutta la durata del periodo di attenzione è vietato accendere fuochi, bruciare residui vegetali ed effettuare abbruciamenti su tutto il territorio comunale. Le restrizioni riguardano qualsiasi attività all’aperto che comporti l’uso del fuoco, compreso l’utilizzo di dispositivi, attrezzature o strumenti che possano generare scintille o faville, a meno che non siano predisposte adeguate misure di protezione. Le uniche eccezioni riguardano le attività di abbruciamento previste e autorizzate dalla normativa regionale, che dovranno comunque essere eseguite in totale assenza di vento, esclusivamente nelle ore mattutine e con lo spegnimento tassativo entro le ore 11.00.

Obblighi di manutenzione e collaborazione dei cittadini

L’ordinanza richiama inoltre i proprietari, i possessori e i conduttori di terreni agricoli, incolti o boschivi, nonché i responsabili delle pertinenze stradali, al preciso dovere di mantenere le aree in condizioni di sicurezza. Sarà necessario procedere tempestivamente alla rimozione dei materiali combustibili, allo sfalcio dei cigli erbosi e alla pulizia di scarpate e fossi, soprattutto nei tratti stradali adiacenti alla viabilità. Anche i gestori delle aree verdi pubbliche e private sono chiamati ad intensificare la sorveglianza e ad adottare ogni misura utile alla mitigazione del rischio.

Segnalazioni e vigilanza

La cittadinanza è invitata a mantenere la massima attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi principio di incendio o situazione di potenziale pericolo contattando il Numero Unico di Emergenza 112. I controlli sul rispetto delle prescrizioni saranno garantiti dalla Polizia locale in stretta collaborazione con le Forze dell’ordine e gli enti preposti alla vigilanza. Il Comune provvederà a dare la massima diffusione alle informazioni di prevenzione attraverso il portale web istituzionale e i canali social ufficiali dell’ente.



