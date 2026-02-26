Rissa a Borgo Marina di Rimini in pieno giorno: volano coltellate

Il fatto riaccende l'allarme tra i residenti: "Abbiamo paura di uscire di casa, è un bronx"

Una rissa è scoppiata oggi (giovedì 26 febbraio), in pieno giorno, a Borgo Marina di Rimini. Intorno alle 16, due uomini nordafricani si sono affrontati in via Vittime Civili di Guerra, per cause in corso di accertamento. La lite, sfociata in rissa con l'uso di coltelli, è terminata con l'intervento dei Carabinieri e del personale del 118, che hanno trasportato i due feriti in ospedale, uno a Riccione e l'altro a Rimini. Il fatto ha suscitato lo sdegno tra i residenti di Borgo Marina. Qualcuno ha ribadito: "Abbiamo paura di uscire di casa, è un bronx".