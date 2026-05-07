Rissa alla Villa delle Rose, assolti tutti gli 11 imputati

La sentenza dopo sei anni: coinvolti giovani riminesi e poliziotti milanesi in vacanza

Tutti assolti “per non aver commesso il fatto” gli 11 ragazzi coinvolti nella violenta rissa scoppiata nell’estate 2020 alla discoteca Villa delle Rose.

La giudice Elisa Giallombardo ha assolto i cinque giovani albanesi residenti nel Riminese e i sei poliziotti della Questura di Milano, presenti in Riviera per una vacanza. Per alcuni imputati il pm aveva chiesto 8 mesi per rissa aggravata, mentre aveva già sollecitato l’assoluzione per le lesioni.

La lite era esplosa nell’area privé del locale, pare per un approccio non gradito a una ragazza. Nel parapiglia rimasero ferite quattro persone, con prognosi tra 7 e 15 giorni. Decisivo l’intervento della sicurezza e delle forze dell’ordine per riportare la calma.