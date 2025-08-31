Rissa con insulti razzisti davanti a Casapound a Cesena

L’intervento immediato di polizia e carabinieri ha evitato conseguenze peggiori e permesso di identificare tutti i presenti

Venerdì sera tre giovani, tra cui un programmatore cesenate e un laureato ivoriano alla Sorbona, sono stati aggrediti in pieno centro storico a Cesena, in Corte Dandini. Dopo un insulto razzista partito dalla sede di Casapound, una quindicina di persone è uscita dal locale dando vita a una violenta rissa con calci, pugni e lanci di bottiglie. Uno dei ragazzi ha riportato ferite alla testa, non gravi ma refertabili.

L’intervento immediato di polizia e carabinieri ha evitato conseguenze peggiori e permesso di identificare tutti i presenti. La Procura attende la decisione dei giovani se sporgere querela, ma la Digos potrebbe comunque aprire un’indagine d’ufficio vista la gravità e i possibili risvolti politici e di ordine pubblico.

L’episodio, che ha scosso la comunità, riporta l’attenzione sul tema della sicurezza e del rispetto dei valori democratici nel cuore della città.



