Rissa davanti all’asilo Baldini, Futuro Nazionale: “Zona nel degrado”

Campisi e Galli denunciano episodi di insicurezza nell’area del Mercato Coperto: “Vicino al nido sostano spesso persone alterate e senza fissa dimora”

Una violenta rissa avvenuta davanti all’asilo Alessandro Baldini, nella zona del Mercato Coperto, riaccende il dibattito sulla sicurezza. A segnalare l’episodio sono Luca Campisi e Bruno Galli, referenti di Futuro Nazionale Rimini, che riferiscono di una denuncia arrivata da una mamma preoccupata per la situazione dell’area.

“Da tempo accanto al nido sostano frequentemente tossicodipendenti e persone senza fissa dimora, spesso in stato di alterazione”, spiegano Campisi e Galli, sottolineando come gli atteggiamenti siano “poco consoni a un luogo frequentato quotidianamente da bambini e famiglie”.

Secondo quanto riferito, nei giorni scorsi la situazione sarebbe degenerata in una aggressione particolarmente violenta, avvenuta sotto gli occhi di diversi presenti e di alcuni turisti. Sul posto sono intervenute rapidamente le forze dell’ordine, ma i responsabili si erano già allontanati.

“Ci teniamo a rimarcare l’accaduto – concludono i due referenti – perché sicurezza e degrado sono i cardini da cui ripartire. Quando sono coinvolti direttamente o indirettamente dei minori, l’attenzione deve salire esponenzialmente”.