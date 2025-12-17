Rissa di Halloween a Riccione: l'accusa diventa tentato omicidio per due quattordicenni

Coltellate al Palas: si aggrava la posizione degli aggressori

Tre ragazzi di 14 anni, tutti di Riccione, risultano indagati dopo la rissa avvenuta la sera di Halloween davanti al Palacongressi di Riccione. La vittima, un coetaneo di Misano, è stata ferita da più coltellate al volto, alla testa e a una spalla; un altro ragazzino, tredicenne, ha riportato una ferita a una mano.

Secondo quanto riporta la stampa locale, la Procura dei Minori di Bologna ha riqualificato il reato in tentato omicidio per due dei ragazzi, mentre il terzo è accusato di aver aiutato a nascondere l’arma. Tutti i coinvolti sono giovanissimi calciatori locali e, secondo le indagini, la motivazione dell’aggressione sarebbe legata a rivalità sportive.

Gli agenti della Polizia Locale hanno fermato i primi due ragazzi la sera stessa, mentre il terzo è stato individuato in seguito.