Rissa nel Napoletano: un morto e due feriti

La vittima è un cittadino serbo di 51 anni. Le altre due persone coinvolte, anche loro straniere, sono ricoverate ma non in pericolo di vita

Tragedia a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, dove una rissa scoppiata in strada si è conclusa con la morte di un uomo. La vittima è un cittadino serbo di 51 anni, deceduto a causa delle percosse subite durante l’alterco.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione giunta al 118, che indicava la presenza di tre persone ferite in strada. All'arrivo dei soccorsi, però, i militari hanno constatato che per uno dei coinvolti non c’era più nulla da fare.

Le altre due persone, anch’esse di nazionalità straniera, sono state trasportate in ospedale. Secondo quanto riferito dai sanitari, le loro condizioni non destano preoccupazione e non sono in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause alla base della violenta lite. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, e gli investigatori stanno ascoltando eventuali testimoni e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.