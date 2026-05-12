Rissa nel paddock al Campionato Italiano Gran Turismo Endurance: squalifica e indagini

Spintoni e urla tra meccanici a Misano Adriatico, feriti e team squalificato

La prima prova stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, disputata sul circuito di Misano Adriatico, si è conclusa nel caos. Quello che doveva essere un debutto di gara si è trasformato in un episodio di violenza nel paddock, con l'intervento dei Carabinieri, alcuni feriti e una squalifica.

Il contatto che ha innescato tutto

Come riporta il Resto del Carlino, tutto è partito da un contatto in pista tra l'Audi di Alex Aka, portacolori del team Tresor Attempto, e la Lamborghini di Edoardo Liberati, del team VSR. Un episodio di gara, apparentemente, destinato a risolversi davanti ai commissari sportivi. Ma le cose sono andate diversamente.

Spintoni, urla e carabinieri

Secondo quanto ricostruito dai giudici, alcuni membri del team Tresor si sono recati ai box del team avversario con un atteggiamento definito ufficialmente "non consono ai valori sportivi". La situazione è rapidamente degenerata in una rissa vera e propria, con spintoni e urla. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Si registrano feriti, la cui entità non è stata al momento resa nota.

La sentenza: squalifica immediata

I commissari sportivi non hanno avuto dubbi: l'equipaggio composto da Aka, Frassineti e Levi è stato squalificato dalla gara. La posizione è ora al vaglio di ACI Sport, che potrebbe adottare ulteriori provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti coinvolti.

Un'ombra pesante sull'avvio di stagione di una delle competizioni motoristiche più seguite d'Italia.