Rissa nella notte a Riccione: spunta un coltello, un ferito

Ancora da chiarire le cause della rissa in viale D’Annunzio; 118 e forze dell’ordine sul posto

È ancora in fase di ricostruzione la dinamica della rissa scoppiata nella notte tra domenica e lunedì in viale D’Annunzio. Secondo una prima ricostruzione, una discussione tra alcuni giovani sarebbe degenerata, fino a coinvolgere più persone. Nel corso della colluttazione, è spuntato un coltello e uno dei ragazzi presenti è rimasto ferito.

Il giovane ha riportato lesioni da arma da taglio, giudicate guaribili in 15 giorni. Sul posto sono intervenuti immediatamente ambulanza e automedica, insieme ai Carabinieri di Riccione. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, il ferito è stato trasportato al Bufalini di Cesena e subito dimesso.