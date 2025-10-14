Rissa post-festa: ubriaco accusa l'amico di furto e aggredisce un poliziotto

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Una serata di festa tra amici si è conclusa con un arresto. Un 33enne nigeriano residente nel Cesenate, dopo aver bevuto in compagnia di un connazionale titolare di un locale a Rimini, ha perso il controllo durante il viaggio di ritorno, accusando l’amico di avergli rubato dei soldi.

La lite è proseguita in strada, davanti all’abitazione del 33enne, dove i due hanno attirato l’attenzione dei vicini. All’arrivo della polizia, l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha aggredito un agente, colpendolo con dei pugni. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di dimora a Cesena fino alla fine di novembre, quando si terrà il rito direttissimo.