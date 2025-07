Rissa tra “pr” a Riccione: sei indagati, usati anche caschi come armi

Coinvolti uomini tra i 26 e i 48 anni, italiani e stranieri. La lite sarebbe nata per il controllo esclusivo della promozione dei locali

Sono sei i "pr" indagati per la rissa avvenuta giovedì 26 giugno in viale Ceccarini a Riccione quando i coinvolti si sono affrontati duramente, usando anche caschi come armi. Le indagini, avviate dopo i fatti, sono partite dalle testimonianze dei presenti e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I Carabinieri hanno individuato sei persone, di età compresa tra 26 e 48 anni, tra italiani, albanesi e rumeni, impegnati nella promozione non autorizzata di locali della riviera romagnola. Sono indagati per l'ipotesi di reato di rissa. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del violento scontro ci sarebbe la contesa per il “controllo esclusivo” dell’attività di "pr" nella zona di viale Ceccarini, una delle più frequentate dai turisti.