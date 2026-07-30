"Ristorazione è motore della crescita turistica": per Denis Preite un ruolo in Destinazione Turistica Romagna

La nomina è stata formalizzata durante l'assemblea dei soci: Preite porterà le istanze della ristorazione e delle imprese del turismo

Denis Preite, presidente di Fipe-Confcommercio della provincia di Rimini, entra nella Cabina di Regia della Destinazione Turistica Romagna in rappresentanza di Confcommercio. L’avvicendamento, che vede Preite subentrare a Gaetano Callà, già presidente provinciale di Fipe-Confcommercio Rimini e tutt’ora consigliere, è stato formalizzato nel corso dell’assemblea dei soci della Destinazione Turistica Romagna.

“Ringrazio Confcommercio e tutti coloro che hanno voluto accordarmi la loro fiducia attraverso questa nomina – ha detto Denis Preite –. Si tratta di un ruolo importante, che affronterò con il massimo impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.La Cabina di Regia rappresenta un luogo fondamentale di confronto tra istituzioni, amministrazioni locali e categorie economiche. Porterò il contributo e le istanze del mondo della ristorazione, dei pubblici esercizi e delle imprese del turismo, settori che svolgono una funzione essenziale nell’accoglienza e nella costruzione dell’esperienza offerta ogni giorno ai nostri ospiti. Bar, ristoranti e locali sono elementi imprescindibili dell’offerta turistica e rappresentano vere e proprie vetrine delle eccellenze enogastronomiche e dei prodotti tipici locali, valorizzando le produzioni del territorio, raccontandone l’identità, le tradizioni e la cultura e contribuiscono in modo determinante alla qualità del soggiorno. La gastronomia è sempre più uno dei principali motivi di scelta di una destinazione e può costituire un importante traino per la crescita turistica dell’intera Romagna”.

Il presidente di Fipe-Confcommercio Rimini sottolinea inoltre la necessità di continuare a lavorare in una prospettiva unitaria. “La Romagna è una destinazione forte, riconoscibile e articolata, che può crescere ulteriormente attraverso una programmazione condivisa e una collaborazione sempre più stretta tra territori e operatori. Sarà importante valorizzare le specificità delle singole località, inserendole in una strategia comune capace di rafforzare la competitività dell’intera destinazione”. Preite rivolge infine un ringraziamento al suo predecessore: “Desidero ringraziare Gaetano Callà, con cui proseguiamo fianco a fianco nel consiglio direttivo provinciale di Fipe, per il lavoro svolto e per l’impegno con cui ha rappresentato la nostra categoria. Proseguirò questo percorso con l’obiettivo di offrire un contributo concreto alle attività di promozione e sviluppo turistico della Romagna”.