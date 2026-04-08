Risucchiato nella spa: 12enne ancora gravissimo

Al centro degli accertamenti ci sono i sistemi di sicurezza della vasca e il corretto funzionamento degli impianti

Resta in condizioni critiche il ragazzino di 12 anni rimasto intrappolato in una vasca idromassaggio il giorno di Pasqua in una struttura di Pennabilli. Il giovane è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini e lotta ancora tra la vita e la morte, con prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, il 12enne, in vacanza con la famiglia, sarebbe stato risucchiato da un bocchettone mentre si trovava immerso nella spa. Liberato dopo lo spegnimento dell’impianto, è stato soccorso in condizioni disperate e rianimato sul posto prima del trasferimento d’urgenza in ospedale.

Sull’accaduto indagano i carabinieri. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime e disposto il sequestro dell’area. Al centro degli accertamenti ci sono i sistemi di sicurezza della vasca e il corretto funzionamento degli impianti.