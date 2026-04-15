Risucchiato nella vasca: domani i funerali del piccolo Matteo

La famiglia ha chiesto di non portare fiori: durante le esequie sarà attivata una raccolta fondi a favore del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Rimini

Si terranno domani alle 15.30, nella chiesa di San Pio X a San Benedetto del Tronto, i funerali di Matteo Brandimarti, l’11enne morto dopo l’incidente avvenuto nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli.

La famiglia ha chiesto di non portare fiori: durante le esequie sarà attivata una raccolta fondi a favore del reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, dove il bambino è stato assistito per quattro giorni. Un gesto per ringraziare il personale sanitario e aiutare altri pazienti.

Oggi alle 18 sarà allestita la camera ardente.

La tragedia si è verificata la mattina di Pasqua: il bambino sarebbe rimasto incastrato con una gamba nel sistema di aspirazione della vasca, restando sott’acqua. In corso le indagini della Procura di Rimini per chiarire eventuali responsabilità.