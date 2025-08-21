Altarimini

Ritirati 5 lotti mozzarelle, possibile presenza corpi metallici

Dai supermercati. Lo rende noto il ministero della Salute

21 agosto 2025 19:12
Nazionale
Ritirati dai supermercati cinque lotti di mozzarella per la "possibile presenza di corpi estranei metallici". Lo rende noto il ministero della Salute sul suo sito. Come riporta l'Ansa, i lotti di mozzarella, venduti sotto i marchi Conad, Carrefour e Penny, erano stati prodotti dalla Granarolo negli stabilimenti di Usmate Velate (provincia di Monza e della Brianza). "Si raccomanda ai clienti che avessero acquistato questo lotto di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto", si legge sul sito del ministero.

