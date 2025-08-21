Ritirati 5 lotti mozzarelle, possibile presenza corpi metallici

Dai supermercati. Lo rende noto il ministero della Salute

Ritirati dai supermercati cinque lotti di mozzarella per la "possibile presenza di corpi estranei metallici". Lo rende noto il ministero della Salute sul suo sito. Come riporta l'Ansa, i lotti di mozzarella, venduti sotto i marchi Conad, Carrefour e Penny, erano stati prodotti dalla Granarolo negli stabilimenti di Usmate Velate (provincia di Monza e della Brianza). "Si raccomanda ai clienti che avessero acquistato questo lotto di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto", si legge sul sito del ministero.