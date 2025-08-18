Ritorno al Cinquecento tra erbe e medicine: mercoledì Loris Bagli racconta Giulio Moderati e l’orto botanico

All’incontro della rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?” il botanico guiderà il pubblico tra storia, natura e scienza

Si torna indietro nel tempo nel prossimo appuntamento della rassegna culturale estiva “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”, promossa dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. Mercoledì 20 agosto, alle 21:15, Loris Bagli guiderà il pubblico in un incontro dedicato alle medicine e alle erbe utilizzate nel Cinquecento.

Nel corso della serata l’autore parlerà del libro recentemente scritto insieme a Oreste Delucca, dal titolo “Giulio Moderati da Longiano e l’orto botanico riminese del ‘500”: un viaggio nella Rimini rinascimentale, tra rigore storico e competenza scientifica, che ricostruisce il contesto naturalistico e farmaceutico dell’epoca, offrendo un quadro dettagliato della storia dell’orto botanico riminese. Protagonista del volume è lo speziale riminese Giulio Moderati, oltre alle erbe medicinali da lui coltivate nel suo orto botanico.

Loris Bagli è un esperto botanico e naturalista molto apprezzato per il suo lavoro sul territorio riminese. Fa parte della Società Botanica Italiana, della Società per gli Studi Naturalistici della Romagna e del WWF Rimini, ed è referente scientifico per l’Oasi di Cà Brigida. Ha collaborato con la Riserva Naturale di Onferno, il Museo del Territorio di Riccione e il Museo Paleontologico di Mondaino, e conduce ricerche botaniche nell’ambito del progetto Atlante della Flora. Scrive per le testate “La Piazza” e “Ariminum”, ed è autore di numerosi libri dedicati a giardini, natura e botanica.

La rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?” proseguirà ogni mercoledì sera fino al 29 agosto, con incontri dedicati alla letteratura, alla poesia, alla storia e alla musica, in un formato conviviale che da anni fa della manifestazione uno dei momenti più attesi della stagione estiva a Riccione. L’ingresso è libero.