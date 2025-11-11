Ritrovato a Badia Tedalda l’elicottero scomparso: a bordo i corpi senza vita dei due occupanti

E’ stato trovato in una zona impervia nei boschi dell’Alpe della Luna a 1.000 metri di altezza l'elicottero caduto nella giornata di domenica.

È stato trovato a Badia Tedalda in una zona impervia nei boschi dell’Alpe della Luna a 1.000 metri di altezza l'elicottero caduto nella giornata di domenica: il velivolo è distrutto e bruciato. La carcassa è stata individuata dall'elicottero dei vigili del fuoco, si tratta del velivolo Augusta AW109, individuato lunedì 10 novembre alle ore 09 circa, per ore le squadre di soccorso hanno lavorato alla messa in sicurezza dell'area e ai rilievi tecnici disposti dalla Procura di Arezzo. Sul posto anche la Centrale operativa del 118 di Arezzo presente con un'ambulanza a supporto delle operazioni ed una seconda ambulanza in loco, entrambe messe a disposizione dalla Misericordia di Badia Tedalda. A bordo dell'elicottero due persone: Mario Paglicci di 77 anni imprenditore orafo di Arezzo, e Fulvio Casini 67 di Sinalunga che hanno perso la vita.