Ritrovato a Milano il quattordicenne scomparso da Verona
Il ragazzo si è presentato in una Casa di comunità: sta bene ed è già in contatto con la madre
È stato ritrovato a Milano Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, scomparso da casa lo scorso 12 gennaio. Il giovane si è presentato spontaneamente in una Casa di comunità, il poliambulatorio di via Livigno, nel capoluogo lombardo.
Le sue condizioni di salute sono buone. Dopo l’identificazione, il ragazzo è stato accompagnato negli uffici della Questura di Milano, dove si trova attualmente. Ha già parlato con la madre, che è stata informata del ritrovamento e lo sta raggiungendo.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’allontanamento, mentre la famiglia può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo giorni di apprensione.