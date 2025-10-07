"Riusciranno i nostri eroi" al Cinema Tiberio arriva "Un film fatto per bene"

La rassegna dedicata al cinema italiano partirà mercoledì 8 ottobre

Al Cinema Tiberio di Rimini parte l’edizione 2025 della rassegna Riusciranno i nostri eroi, promossa da AGIS e FICE Emilia-Romagna e dedicata al cinema italiano. Il primo film in programma, mercoledì 8 ottobre alle ore 17 ed alle ore 21 (biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è Un film fatto per Bene di Franco Maresco: che fine ha fatto Franco Maresco? A chiederselo è il suo amico Umberto Cantone, che dopo aver aiutato il regista palermitano a scrivere un film su Carmelo Bene e aver saputo che le riprese del film sono state interrotte, incontra alcuni suoi collaboratori e il suo autista per ripercorrerne le tracce. Viene così a sapere dei mesi di lavoro sul set, di riprese infinite, di soldi spesi per girare scene improvvisate su un “santo volante” del Seicento, così come delle accuse di Maresco – di cui in parallelo viene ripercorsa la carriera – al produttore Andrea Occhipinti. Alla fine, è il regista scomparso a farsi vivo con una lettera all’amico, nella quale fornisce la sua versione della storia. Sul modello non dichiarato di Quarto potere, il nuovo lavoro di Franco Maresco è una ricerca del regista stesso e insieme una sorta di autobiografia in terza persona.

Seguiranno dal 13 al 15 ottobre Enzo di Robin Campillo, scritto da Laurent Cantet, scomparso prima dell’inizio delle riprese, con Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez e Malou Khebizi, Come ti muovi sbagli (dal 19 al 22 ottobre) la nuova commedia di Gianni De Gregorio, regista ed interprete, anni fa protagonista in sala con il clamoroso successo di “Pranzo di Ferragosto”, che prosegue con i suio film dal tocco gentile e garbato, il film dedicato alla figura di Giovanni Pascoli Zvani – il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli (dal 19 al 21 ottobre) diretto da Giuseppe Piccioni ed interpretato da Federico Cesari e Benedetta Porcaroli e il nuovo film del pluripremiato regista Gianfranco Rosi (“Sacro Gra”, “Fuocoammare”) che in Sotto le nuvole racconta una Napoli inedita in bianco e nero (28 e 29 ottobre).