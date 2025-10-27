Rivabella di Rimini: Acqua torbida e pesci morti alla foce del Marecchia

Un lettore segnala acqua sporca e moria di pesci alla foce del Marecchia, lato nord Rivabella di Rimini, questa mattina 27 ottobre.

Questa mattina (lunedì 27 ottobre) un nostro lettore, durante una passeggiata lungo la foce del Marecchia, lato nord in zona Rivabella di Rimini, ha segnalato una situazione preoccupante. L’acqua appariva infatti molto sporca, con una notevole moria di pesci visibile proprio nei pressi della foce.

Secondo il racconto, la colorazione dell’acqua e l’odore emanato destavano forte sospetto che qualcosa di anomalo fosse accaduto. Non è chiaro al momento cosa abbia provocato il fenomeno, ma la situazione merita certamente un approfondimento da parte delle autorità competenti e degli enti ambientali.

