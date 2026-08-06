Rivazzurra, locale chiuso per 10 giorni dopo risse e aggressioni: stop del Questore

La reiterazione dei fatti aveva creato una situazione di concreto pericolo e un diffuso senso di insicurezza tra cittadini e turisti

Una lunga sequenza di risse, aggressioni e interventi delle forze dell'ordine è costata dieci giorni di chiusura a un noto pubblico esercizio di Rivazzurra. Il Questore di Rimini ha infatti disposto la sospensione della licenza del locale, ritenendo che gli episodi verificatisi negli ultimi mesi abbiano determinato una situazione di concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento, notificato dalla Polizia di Stato il 4 agosto, è stato adottato al termine di un'approfondita attività istruttoria.

L'episodio più recente risale al 14 luglio, quando una violenta lite scoppiata all'interno del pubblico esercizio si è conclusa con due persone ferite e trasportate al Pronto Soccorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'aggressione sarebbe nata dopo il furto del portafoglio di un giovane, attribuito a una donna transgender. La vittima sarebbe stata poi aggredita dalla stessa donna insieme ad altre persone. Sul posto intervennero gli agenti della Polizia di Stato, che identificarono i presunti responsabili, successivamente denunciati alla Procura della Repubblica. Non si è trattato di un caso isolato. Il 22 marzo le Volanti erano intervenute nello stesso locale dopo una discussione tra alcuni clienti degenerata in una violenta aggressione all'esterno dell'esercizio. In quell'occasione un uomo riportò la frattura del pavimento dell'orbita oculare a causa delle percosse subite. Ancora prima, il 18 gennaio, i Carabinieri erano intervenuti per il ferimento di un cliente colpito al volto con una bottiglia, episodio che aveva reso necessario il trasporto dell'uomo in ospedale.

Secondo la Questura, la successione di questi episodi, insieme ad altri analoghi verificatisi nel tempo, ha determinato una situazione di concreto pericolo per l'ordine pubblico, alimentando un diffuso senso di insicurezza tra cittadini e frequentatori della zona. Per questo il Questore ha disposto la sospensione della licenza per dieci giorni. Nella valutazione ha inciso anche la posizione del locale, situato in una delle aree più frequentate della città durante la stagione estiva, dove si registrano con maggiore frequenza episodi di violenza e illegalità, spesso collegati anche all'abuso di alcolici.