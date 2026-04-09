Rivazzurra, via alla demolizione dell’ex colonia Enel: lavori al via entro il 16 aprile

Dal parcheggio al condhotel: così cambia il volto turistico di Rivazzurra e Bellariva

Partiranno entro il 16 aprile i lavori di demolizione dell’ex colonia Enel di Rivazzurra. L’intervento, che durerà circa due mesi, porterà alla completa rimozione dell’edificio. Al suo posto sorgeranno parcheggi temporanei per circa 80 posti auto, in attesa del progetto definitivo di riqualificazione dell’area.

Parallelamente, il Comune accelera anche sul fronte dell’ex colonia Murri. È stato infatti raggiunto un accordo da 520mila euro per la riacquisizione dell’immobile, con l’obiettivo di evitarne la vendita all’asta. “Poniamo così le basi per il rilancio”, spiegano gli assessori Francesco Bragagni e Valentina Ridolfi. Tra le ipotesi allo studio, la realizzazione di un condhotel.

Novità anche per Viserba, dove è stato approvato l’ampliamento del Conad. L’intervento prevede, come contropartita, la cessione di aree destinate a migliorare la viabilità e la creazione di nuovi spazi verdi e parcheggi.