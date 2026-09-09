River Delfini e Samba Calcio “mandano in gol” l’inclusione

Sabato 5 settembre, River Delfini ed Esplora hanno annunciato una nuova collaborazione tra “Nessuno in Fuorigioco” e Samba Calcio

Un momento carico di emozione e di buoni propositi quello vissuto sabato 5 settembre nella cornice del Circolo Padel Rimini, dove River Delfini, con il progetto “Nessuno in Fuorigioco” ed Esplora, con il suo Samba Calcio, hanno annunciato la nascita di un sodalizio che li vedrà fianco a fianco a partire già da questa stagione sportiva. Entrambe le realtà si occupano da diversi anni di pratica sportiva (calcio) come momento di inclusione, aggregazione, socialità e occasione di crescita per bambini e ragazzi. Nessuno in Fuorigioco, nome quanto mai evocativo, è l’iniziativa di River Delfini che dal 2018 si dedica prevalentemente a bambini e adolescenti con disabilità di diverso tipo (intellettiva, ipo-non vedenti, disturbi neuro sviluppo, fragilità sociali…). Sono coinvolti più di 30 ragazzi, seguiti da 25 allenatori/allenatrici, educatori, terapeuti e volontari. Samba Rimini Calcio nasce nel 2008 da una collaborazione con AUSL, Assessorato allo Sport e alcune società allora presenti sul territorio, con la missione di educare alla diversità, abbattere le barriere sociali e riscoprire la pura dimensione del gioco. Lo sport diventa una vera e propria palestra di vita: stimola l’autosufficienza, rafforza la consapevolezza delle proprie capacità e insegna il valore del merito e della cooperazione. La rosa conta mediamente tra i 15 e 25 atleti, ragazzi e adulti con disabilità intellettiva e prende parte alla Divisione Calcio Paralimpico di FIGC (terzo livello). "In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscerci, collaborare ed apprezzare il reciproco lavoro" spiega il responsabile Samba Calcio Fabio Maisto: "Abbiamo trovato sempre le porte aperte e un concetto educativo e sportivo molto simile al nostro: lo sport come aggregazione non strettamente legato alla vittoria, come possibilità di esprimersi e di crescere. Un cuore affine al nostro insomma e ci è sembrato naturale unire gli sforzi". "Stiamo crescendo molto e gli sforzi messi in atto sono sempre maggiori ”fa eco il responsabile Nessuno in Fuorigioco Emanuele La Ferla: "L'unione con Samba ci permette di dare continuità alle nostre iniziative, noi ci occupiamo prevalentemente della fascia di età dai 6 ai 14 anni e loro della fascia di età successiva: i nostri ragazzi potranno continuare così il loro percorso, nella stessa casa, ed evitare di abbandonare l’ambiente sportivo ". “Crediamo fermamente in questi valori” conclude il Presidente River Delfini Fabio Ceschi: “;i preme ringraziare chi ci sostiene economicamente (ma non solo) come Fimar, al nostro fianco da diversi anni, Erreà come sponsor tecnico, SGR, Febametal (Torino), Circolo Padel, Agesci Rimini e non da ultimo la gelateria la Romana, che da quest'anno si è avvicinata a noi e che sentiamo particolarmente affine". Al termine dell'incontro spazio all'intervento dei rispettivi capitani (Edoardo e Valentino) che hanno condiviso le loro esperienze, espresso la loro gioia nel partecipare a queste attività, emozionato ulteriormente gli intervenuti con i loro racconti e hanno concluso invitando tutti a prendere parte a un loro allenamento.