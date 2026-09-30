"Rivestiti!" a Rimini un festival per una moda più sostenibile

Workshop, swap party, incontri e sfilate, il festival propone il 3 e 4 ottobre al Museo della Città esperienze e riflessioni su sostenibilità, riuso e diritti nel mondo della moda

A cura di Grazia Antonioli 30 settembre 2026 09:17

Repertorio

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