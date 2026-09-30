"Rivestiti!" a Rimini un festival per una moda più sostenibile
Workshop, swap party, incontri e sfilate, il festival propone il 3 e 4 ottobre al Museo della Città esperienze e riflessioni su sostenibilità, riuso e diritti nel mondo della moda
Riflettere sull’impatto ambientale e sociale dell’industria della moda e promuovere alternative al fast fashion. È l’obiettivo di Rivestiti!, il festival promosso a Rimini da Pacha Mama e Lazzaro insieme a diverse realtà sociali del territorio.
Sabato 3 e domenica 4 ottobre, l’Ala Nuova del Museo della Città ospiterà sfilate, workshop, dibattiti ed esposizioni dedicate al riuso e alla moda sostenibile. Sabato spazio ai laboratori, alle esposizioni e a uno swap party per rinnovare il guardaroba attraverso lo scambio di abiti.
Domenica il programma propone tre appuntamenti di approfondimento: alle 11 “Trame di giustizia”, sui diritti nel settore tessile; alle 15 la presentazione dell’esperienza della sartoria sociale Manigolde; alle 17 la giornata si chiude con la Rimini Social Runway.