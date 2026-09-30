Riviera Impresa torna a Riccione: scuola e aziende si incontrano

Lunedì 5 ottobre a Oltremare Theatre la quarta edizione dell'evento, con 300 ragazzi al mattino e 400 imprenditori nel pomeriggio

Mettere in contatto i giovani con le imprese e aiutare le aziende a trovare nuovi strumenti per gestire e valorizzare le proprie persone. È questo il filo conduttore della quarta edizione di Riviera Impresa, in programma lunedì 5 ottobre a Oltremare Theatre di Riccione, con un format rinnovato rispetto alle precedenti edizioni.

Organizzata da Riviera Consulting, la giornata punta a rafforzare il dialogo tra scuola, mondo del lavoro e tessuto imprenditoriale della Riviera, creando occasioni di incontro diretto tra ragazzi e aziende e momenti di confronto dedicati agli imprenditori. La mattina sarà dedicata al "Career Day", con la partecipazione di 300 ragazzi già impiegati. Per loro sarà un'occasione per conoscere più da vicino le imprese del territorio, scoprire professioni e possibilità lavorative e iniziare a confrontarsi con il mondo aziendale. Dall'altra parte, le imprese potranno raccontare il proprio modo di lavorare, presentare le proprie esigenze e creare un primo contatto con possibili futuri collaboratori.

Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, sarà invece rivolto agli imprenditori, con 400 persone attese in sala. Al centro ci saranno le risorse umane e, in particolare, le modalità per trovare, coinvolgere, valorizzare e gestire i collaboratori all'interno delle aziende. Sul palco saliranno Monika Arutiunian e Federica Magnani, consulenti aziendali di Riviera Consulting. Con loro anche Samantah Marzullo, Ceo di iProfile, e Antonio Putignano, HR & Employer Branding Consultant di Guru Jobs, chiamati a portare esperienze, strumenti e indicazioni pratiche sulla gestione delle persone.

Una delle novità dell'edizione 2026 sarà proprio la parte interattiva. Accanto agli interventi dei relatori sono infatti previsti workshop ed esperienze che permetteranno agli imprenditori di confrontarsi direttamente sugli argomenti affrontati e lavorare su strumenti da poter utilizzare anche nella propria realtà. Riviera Impresa punta così a unire formazione e networking, con una giornata divisa tra l'orientamento dei giovani e le esigenze delle imprese. L'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è costruire relazioni più strette tra chi si affaccia al mondo del lavoro e le aziende del territorio, affrontando allo stesso tempo una delle questioni centrali per il tessuto imprenditoriale: trovare e valorizzare le persone.