Riviera Music Festival, successo per la terza edizione a Riccione

Sette ore di musica live sulla spiaggia di piazzale San Martino

Grande successo per la terza edizione del Riviera Music Festival, andata in scena domenica 9 agosto direttamente sulla spiaggia di piazzale San Martino a Riccione. La manifestazione, nata con l’obiettivo di valorizzare la musica e i suoi protagonisti, ha riunito artisti locali, nomi affermati e talenti emergenti.

Una giornata all’insegna della musica dal vivo, con sette ore di concerti, accompagnate da bar, food e diverse attività, che ha chiuso l’edizione con un bilancio positivo.

"nonostante" scrivono gli organizzatori "il poco supporto organizzativo delle istituzioni locali. A fare la differenza sono stati la determinazione e l’impegno degli organizzatori, che hanno continuato a credere fino in fondo nella bontà dell’iniziativa, riuscendo a creare uno spazio dedicato alla musica, alla valorizzazione degli artisti e alla promozione del territorio".

Il Riviera Music Festival punta a consolidarsi come appuntamento stabile dell’estate musicale, offrendo un palcoscenico sia agli artisti già conosciuti sia alle nuove realtà del territorio.

Il successo della terza edizione, sottolineano gli organizzatori, rappresenta quindi un punto di partenza e non un punto di arrivo, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la manifestazione e renderla sempre più un riferimento per la musica e gli spettacoli sulla Riviera.