Riviera romagnola capitale del calcio giovanile: cinque tornei tra aprile e giugno 2026

Migliaia di giovani atleti da tutta Italia attesi tra Gabicce Mare, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica

La Riviera romagnola si prepara a diventare ancora una volta il cuore del calcio giovanile italiano con un ricco calendario di tornei in programma tra Aprile e Giugno 2026. L’organizzazione a cura della Tour Event Organization (per info toureventorganization.it) con a capo la responsabile organizzatrice Elisabetta Scaloni; prevede cinque grandi eventi che animeranno località come Gabicce Mare, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, richiamando squadre da tutta Italia e trasformando il territorio in un punto di riferimento per sport, turismo e sociale.

Ad aprire la stagione sarà la 12ª Regins Pasqua Football Cup (3-6 aprile), seguita dal 12° Sport Event Trophy (30 aprile-3 maggio). A fine maggio spazio al calcio femminile con la 6ª edizione del Trofeo Femminile dell’Adriatico -confermata la partecipazione di squadre professionistiche nella fattispecie Sassuolo e Roma-, affiancato dalla Coppa della Costa Adriatica, mentre l’Adriatic Cooperation Cup (11-14 giugno) chiuderà il palinsesto. Tutti i tornei sono dedicati alle categorie giovanili e puntano a coniugare competizione, crescita sportiva e momenti di condivisione.

Fulcro delle manifestazioni sarà lo Stadio Magi di Gabicce Mare, sede delle cerimonie di apertura e chiusura e di gran parte delle gare, simbolo di un’organizzazione consolidata grazie anche alla collaborazione tra Tour Event Organization e Gabicce Gradara Calcio.

I numeri dell’edizione 2025 confermano l’importanza degli eventi: migliaia di partecipanti, oltre 30 strutture alberghiere coinvolte e un forte impatto sull’economia turistica locale. Accanto ai tornei giovanili, il programma include anche ritiri sportivi multidisciplinari e appuntamenti dedicati agli adulti, come il Campionato Nazionale ANCAM previsto a giugno 2026 riservato agli Autoferrotranvieri.

Un calendario fitto che unisce sport, promozione del territorio e inclusione, consolidando la Riviera Adriatica come una delle principali destinazioni italiane per il calcio giovanile.