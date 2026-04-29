Riviera Romagnola più vicina con Shuttle Italy Airport: potenziati i collegamenti estivi da Bologna

Dal 24 maggio al 20 settembre nuove destinazioni e servizio door-to-door fino agli hotel di Rimini, Riccione, Cesenatico, Cervia e altre località della costa, con 10 collegamenti giornalieri dall’aeroporto Marconi

Più collegamenti per la Riviera Romagnola: Shuttle Italy Airport amplia il servizio "Door to Door" dall’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

Dal 24 maggio al 20 settembre sarà ancora più semplice raggiungere la Riviera Romagnola grazie a Shuttle Italy Airport, servizio già attivo di collegamento tra aeroporto e località turistiche della costa, che per la stagione estiva si amplia con ulteriori collegamenti. Il servizio consente ai passeggeri di raggiungere la propria destinazione finale con consegna presso il proprio hotel tramite servizio door-to-door, senza dover organizzare ulteriori spostamenti autonomamente.

In particolare, la novità della stagione riguarda il potenziamento dei collegamenti verso la Riviera Romagnola, con l’introduzione di nuove destinazioni che comprendono Cervia, Milano Marittima, Gatteo, Cesena FS e Cesenatico, che si aggiungono alle località già servite di Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica .

Il servizio Shuttle Italy Airport prevede 10 collegamenti giornalieri con un trasferimento in autobus da 53 posti dall’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna fino a Cesena Autostrada (Piazzale Accoglienza), da cui i passeggeri vengono successivamente accompagnati direttamente all’alloggio scelto tramite minivan.

Il costo del servizio "Door to Door" dalla fermata di Cesena alle località indicate è di 10 euro a persona, mentre il collegamento dall’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna a Cesena costa 28 euro a tariffa e include un bagaglio da stiva e uno a mano. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata almeno 24 ore prima della partenza tramite il sito ufficiale.