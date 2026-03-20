Riviera Sicura e Conflavoro Pmi: opportunità di lavoro per la comunità iraniana

L’iniziativa punta a sostenere gli studi e favorire l’integrazione nel tessuto locale

L’Associazione Riviera Sicura rinnova il proprio impegno sociale avviando un nuovo progetto dedicato alla comunità iraniana presente sul territorio insieme a Conflavoro Pmi Rimini. Si proverà ad inserire oltre cento studenti universitari residenti a Rimini negli organici delle imprese della Riviera Romagnola.

Un percorso che si inserisce in una visione già consolidata: durante il periodo del Covid e successivamente allo scoppio della guerra in Ucraina, Riviera Sicura ha infatti promosso e realizzato importanti progetti partecipativi, dimostrando concretamente come il mondo dell’impresa possa essere un motore di solidarietà e integrazione. Oggi la consolidata sinergia tra Conflavoro Pmi e Riviera Sicura avvia un progetto per offrire opportunità concrete di inserimento lavorativo, formazione e crescita professionale agli iraniani presenti nella città di Rimini.

Molti studenti universitari iraniani hanno, infatti, difficoltà a mantenersi economicamente gli studi a Rimini e per questo cercano un lavoro stagionale, alcuni di loro con estrema urgenza, poiché l'alternativa sarebbe abbandonare gli studi e fare ritorno in Iran in un momento particolarmente pericoloso.

Il progetto fortemente voluto dall'Associazione “Iraniani di Rimini” prevede il coinvolgimento diretto di hotel, ristoranti, bar e imprese turistiche, la collocazione degli studenti nelle aziende in base alle competenze e alle esperienze maturate e l’avvio di un percorso formativo, a partire dalla sicurezza sul lavoro, come primo passo fondamentale per l’ingresso nel mondo professionale

Si tratta di un’iniziativa di grande valore sociale e umano, che coinvolge circa 100 persone già presenti e integrate nel territorio nazionale: studenti, lavoratori e cittadini che hanno dimostrato capacità di adattamento e volontà di costruire il proprio futuro in Italia.

Oggi, insieme a Conflavoro Pmi Rimini, rappresentata dal Presidente Corrado Della Vista, e con il coordinamento del Presidente di Riviera Sicura Giosuè Salomone, prende vita un’iniziativa strutturata che coinvolge attivamente il comparto turistico e imprenditoriale locale.

“Crediamo fortemente che l’integrazione passi dal lavoro e dalla dignità professionale - dichiara Corrado Della Vista - Le nostre aziende possono offrire opportunità concrete, mentre questi ragazzi possono portare valore, competenze e una nuova energia all’interno del sistema turistico locale.”

“Non solo ancora una volta vogliamo stare dalla parte giusta della storia – aggiunge Giosuè Salomone – esprimendo solidarietà al popolo iraniano non solo a parole, ma crediamo veramente che la comunità iraniana di Rimini possa essere una eccezionale risorsa per il comparto turistico: tanti bravi ragazzi di buona volontà e con una forte motivazione contribuiranno al successo del comparto turistico della Riviera”.

Un progetto che guarda al futuro con spirito di collaborazione, creando un ponte tra comunità diverse e rafforzando il tessuto economico e sociale del territorio riminese

Le aziende interessate a selezionare studenti iraniani da inserire nel proprio staff per la stagione estiva potranno fare richiesta tramite il sito riminiforiran.it . Immediatamente le esigenze aziendali verranno incrociate con i profili dei candidati e verranno organizzati i colloqui di lavoro.