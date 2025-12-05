Rob trionfa a X Factor 2025

A Napoli una finale carica di energia con PierC, Delia ed eroCaddeo. Super-ospite Laura Pausini

È Rob la vincitrice dell’edizione 2025 di X Factor. La cantante, considerata per settimane la vera underdog del talent, ha conquistato pubblico e giuria nell’emozionante finale andata in scena in una gremita Piazza del Plebiscito a Napoli. Accanto a lei, a festeggiare il trionfo, la sua giudice Paola Iezzi, visibilmente commossa.

La serata conclusiva ha visto sfidarsi altri tre talenti che hanno animato l’intera stagione: eroCaddeo, guidato da Achille Lauro; PierC, accompagnato da Francesco Gabbani; e Delia, sostenuta da Jake La Furia. Ognuno ha portato sul palco uno stile personale e performance curate nel minimo dettaglio, contribuendo a rendere la finale uno spettacolo completo e ricco di sorprese.

A rendere ancora più speciale l’evento, la presenza di Laura Pausini come ospite d’onore: l’artista ha infiammato il pubblico con un medley dei suoi successi, regalando uno dei momenti più emozionanti della serata.

Per Rob, esplosa episodio dopo episodio grazie a una crescita costante, la vittoria rappresenta il coronamento di un percorso intenso: una voce riconoscibile, un’identità musicale sempre più definita e un rapporto autentico con il pubblico. Un successo che apre ora la strada ai suoi prossimi progetti discografici.