Roberto Ciufoli porta la sua comicità sul palco di Santarcangelo

La rassegna si chiuderà il 25 marzo con lo spettacolo “Mammamiabella” diretto da Elena Sofia Ricci

Dopo il tutto esaurito del primo appuntamento, la risata torna protagonista a Santarcangelo di Romagna. Mercoledì 4 marzo alle ore 21 il palco del Teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna ospiterà Roberto Ciufoli, uno dei volti più amati della comicità italiana, protagonista del secondo appuntamento della rassegna teatrale “A noi ci piace ridere”.

La rassegna, curata dal Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore”, con la direzione artistica di Samuele Sbrighi, è la prima iniziativa interamente dedicata al teatro comico in città e sta già dimostrando quanto sia forte il desiderio del pubblico di tornare a condividere la leggerezza e l’intelligenza della comicità dal vivo.

Roberto Ciufoli, noto al grande pubblico anche per la sua storica esperienza con La Premiata Ditta, porterà in scena la sua ironia raffinata e il suo ritmo coinvolgente, in una serata che si preannuncia di grande partecipazione.

Il debutto della rassegna, nel mese di febbraio, ha registrato il sold out con Tiziana Foschi e Antonio Pisu, confermando la forza di un progetto che non è solo intrattenimento, ma un vero momento di comunità.

La rassegna è realizzata in collaborazione con C’ENTRO Supercinema e con il patrocinio del Comune di Santarcangelo di Romagna: una sinergia che conferisce prestigio all’iniziativa e valorizza l’intera comunità santarcangiolese, rafforzando il ruolo della città nel panorama culturale del territorio.

Il ciclo si concluderà il 25 marzo con lo spettacolo “Mammamiabella”, diretto da Elena Sofia Ricci, con in scena Federico Perrotta e Valentina Olla.

La dichiarazione del Direttore Artistico

«Ridere è un atto semplice ma potentissimo. In una sala possono trovarsi persone con idee e gusti diversi, ma quando si ride insieme le distanze si accorciano. La risata condivisa unisce, crea comunità e rende tutto più bello. È questo il senso profondo di questa rassegna». Samuele Sbrighi