Rocca Noir: Verucchio si accende a lume di candela

Sabato 27 dicembre una visita notturna alla Rocca del Sasso tra misteri, leggende e suggestioni medievali

Sabato 27 dicembre alle ore 21 la Rocca Malatestiana di Verucchio organizza “Rocca Noir”, una visita a lume di candela alla Rocca del Sasso per rivivere i misteri e le suggestioni, tra passaggi segreti, celebri amori e leggende del borgo di Verucchio.

Una visita guidata per muoversi al buio all'interno della Rocca del Sasso. Nell'ombra e nell'oscurità della Rocca una guida, illuminata unicamente dalla luce del candelabro, accompagna i visitatori alla scoperta dei misteri e delle leggende di questa fortezza. Il percorso da seguire è illuminato da lanterne e candele. Per rendere l'esperienza più luminosa, è possibile prendere una candela da tenere in mano durante la visita. Avvicinandola a pareti, pavimenti, mensole e arredi è possibile ammirare da vicino particolari e dettagli.

I biglietti sono acquistabili online qui nella sezione dedicata alla Rocca