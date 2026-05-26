Rock e ambiente: Vasco pulisce il Marecchia

Trecento chili di rifiuti rimossi dagli argini del fiume grazie all'iniziativa Green Rock!

Mancano quattro giorni al via del tour estivo di Vasco Rossi da Rimini e il «Blasco» fa già sentire la sua voce — questa volta in chiave green. Sabato 23 maggio, trentacinque volontari si sono dati appuntamento sugli argini del Marecchia per una maxi-pulizia che ha portato alla raccolta di ben tre quintali di spazzatura.

L'operazione è nata dall'iniziativa Green Rock!, promossa da Live Nation e Coop Alleanza 3.0 in occasione dei concerti del rocker di Zocca. In campo associazioni del calibro di Legambiente, Wwf, Futuro Verde, Rimini Smoke Box, Fondazione Cetacea e Dna Rimini, insieme ai Green Angels — soci e dipendenti della Cooperativa — che il giorno del concerto saranno presenti tra il pubblico per promuovere il rispetto ambientale.

Un segnale chiaro: il rock può muovere le folle, ma anche renderle più consapevoli.