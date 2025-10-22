Rock, il ritorno dei Miami & the Groovers con “Don’t Even Try”

La rock band riminese ha pubblicato il nuovo singolo. Ascoltalo qui

E' uscito, venerdì scorso 17 ottobre, il nuovo singolo della rock band riminese Miami & the Groovers dal titolo "Don't even try".

Il brano, terzo singolo dell'anno della band in attesa del nuovo album, è una invettiva verso i "nuovi profeti" che popolano questo periodo storico, cercando di mettere in dubbio le conquiste fatte nel corse degli anni dalla cosiddetta "società democratica".

Il brano si apre con l'immagine di fantasmi che si aggirano per le città, una metafora delle tante persone "sedate" dalla tecnologia e come su questo scenario abbiano vita facile coloro che vendono soluzioni facili per problemi molto complessi.

Il brano è stato ispirato dai fatti accaduti negli Stati Uniti dopo l'elezione della nuova amministrazione, tra deportazioni, messa in discussione delle regole democratiche e la paura diffusa usata come incentivo a non partecipare alla vita attiva del paese.

Il testo è stato scritto dal cantautore milanese Daniele Tenca, già collaboratore della band, e vede la grande novità di avere il chitarrista Beppe Ardito nelle vesti di cantante principale, coadiuvato dalla voce doppiata di Lorenzo Semprini e con il riff di chitarra, una vecchia cigar box guitar a 4 corde, affidato ad Alessio Raffaelli, tastierista storico della band, oltre al supporto ritmico di Marco Ferri e Mario Ingrassia e la produzione di Gianluca Morelli.

La risposta del protagonista del brano è "non provarci nemmeno" a mettere in discussione certi valori e certe conquiste che fanno parte del nostro vivere quotidiano.

La band riminese ha voluto, in questo delicato momento storico, cantare la propria rabbia, frustrazione e delusione per quello che sta succedendo, perché la musica ed il rock in particolare sono sempre strumenti di coraggio e resistenza culturale.

"Una canzone è qualcosa che scrivi perché non riesci a dormire finché non lo fai" diceva Joe Strummer, leader dei Clash ed uno dei riferimenti musicali, e non solo, della band riminese.

"Don't even try è una brano particolare per noi - racconta la band - perché parte da un frase chitarristica che potrebbe quasi appartenere al blues, per poi esplodere in una linea immaginaria che abbiamo pensato potesse arrivare fino ai suoni dei Black keys, passando dalle canzoni più arrabbiate del punk rock. La musica deve servire a qualcosa, non solo a noi stessi, serve una sveglia, una scintilla che svegli dall'intorpidimento generale in cui il mondo sta sprofondando. La musica resta uno dei pochi strumenti per potersi sentire vivi.

Per ascoltare il brano:

https://distrokid.com/hyperfollow/miamiandthegroovers/dont-even-try