Rogo di Crans Montana: aiuti economici immediati per i familiari delle vittime

Aiuti dal Cantone anche per la famiglia Riminese di Eleonora Palmieri

Un contributo urgente di 10 mila franchi svizzeri sarà destinato alle famiglie coinvolte nella tragedia dell’incendio del Constellation a Crans-Montana. Lo ha deciso il governo del Cantone del Vallese. L’aiuto riguarda i familiari delle vittime e delle persone ricoverate, tra cui la 29enne cattolichina Eleonora Palmieri.

Il Cantone istituirà inoltre una fondazione indipendente per gestire le donazioni spontanee, chiarendo che i fondi non serviranno a coprire spese a carico dello Stato. Le donazioni confluiranno inizialmente su un conto dedicato e saranno poi trasferite alla fondazione una volta costituita.