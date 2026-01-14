Altarimini

Rogo di Crans Montana: aiuti economici immediati per i familiari delle vittime

Aiuti dal Cantone anche per la famiglia Riminese di Eleonora Palmieri

A cura di Glauco Valentini Redazione
14 gennaio 2026 17:27
Un contributo urgente di 10 mila franchi svizzeri sarà destinato alle famiglie coinvolte nella tragedia dell’incendio del Constellation a Crans-Montana. Lo ha deciso il governo del Cantone del Vallese. L’aiuto riguarda i familiari delle vittime e delle persone ricoverate, tra cui la 29enne cattolichina Eleonora Palmieri.

Il Cantone istituirà inoltre una fondazione indipendente per gestire le donazioni spontanee, chiarendo che i fondi non serviranno a coprire spese a carico dello Stato. Le donazioni confluiranno inizialmente su un conto dedicato e saranno poi trasferite alla fondazione una volta costituita.

