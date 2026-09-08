Roller: trionfo romagnolo in Spagna: Santoni è medaglia d'oro alla Quixote World Cup

Cinque atleti romagnoli protagonisti in Spagna nella prestigiosa competizione internazionale

Cinque giovani atleti romagnoli della Roller Verucchio sono volati la scorsa settimana a Ciudad Real, in Spagna, per partecipare alla Quixote World Cup 2026, uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati all’inline freestyle, ospitato per il terzo anno consecutivo dalla cittadina spagnola.

La competizione, inserita nel circuito internazionale a tre stelle, ha richiamato circa 300 atleti provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di 15 Paesi, impegnati in sei diverse discipline. Gli atleti romagnoli si sono messi in evidenza con prestazioni di rilievo, raccogliendo anche la grande soddisfazione di aver dato il massimo in gara.

Tra i risultati spicca il trionfo di Nicolhas Yuki Santoni, che nel Classic, categoria Senior Men, ha conquistato la medaglia d’oro, laureandosi campione della Quixote World Cup 2026. Una prestazione impreziosita da una coreografia veloce e precisa, che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Buoni piazzamenti anche nelle altre discipline. Nello Slide, Yuri Nisi ha raggiunto un ottimo quinto posto, mentre Enrico Valloni nello Speed Slalom ha superato i KO con un miglior tempo di 4 secondi e 285 millesimi, chiudendo anch’egli al quinto posto nella categoria Senior Men.

Nel Pair Slalom, la coppia formata da Nicolhas Yuki Santoni e Aurora Piva ha conquistato la sesta posizione, distinguendosi per sincronia ed eleganza. Piva si è inoltre qualificata alle finali del Classic singolo, dopo aver superato le prequalifiche al primo posto, concludendo poi la gara al dodicesimo posto.

Infine, nella disciplina Battle, Stella Piva ha chiuso al 17° posto, portando a casa la soddisfazione di aver disputato una gara positiva anche nel Classic.

Un bilancio dunque molto positivo per la spedizione romagnola, coronato dalla medaglia d’oro di Santoni e da una serie di piazzamenti che confermano il valore degli atleti del territorio sulla scena internazionale.