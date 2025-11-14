Roma, 27enne precipita dal terzo piano di un B&B: arrestato un amico

Il giovane, 25 anni, è accusato di omicidio

Tragedia nella tarda serata di ieri a Monteverde, a Roma, dove un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un bed & breakfast in via di San Calepodio. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno visto il corpo a terra e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno trovato all’interno della stanza un giovane di 25 anni, collega della vittima: entrambi lavoravano come commessi nella Capitale. Il ragazzo, che si trovava con la vittima nei minuti precedenti alla caduta, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero avuto un violento litigio poco prima che il 27enne precipitasse dal balcone del B&B. Non è ancora chiaro se la caduta sia avvenuta in seguito a una spinta, a una colluttazione o se il giovane possa aver perso l’equilibrio durante la discussione. La procura ha disposto rilievi tecnici nella stanza, l’acquisizione delle immagini delle telecamere della zona e l’ascolto dei testimoni.