Roma: dissequestro alla Torre dei Conti

Ripartono i lavori di messa in sicurezza nell’area del cantiere

Una parte dell’area del cantiere della Torre dei Conti, nel cuore dei Fori Imperiali, è stata dissequestrata e consegnata nuovamente alla Sovrintendenza capitolina. Il provvedimento arriva a seguito del crollo avvenuto lo scorso 3 novembre, incidente che è costato la vita a un operaio e che aveva portato al sequestro dell’intero perimetro per consentire accertamenti e indagini.

I carabinieri della compagnia Roma Centro hanno notificato il dissequestro parziale al dirigente della Sovrintendenza, rendendo così possibile l’avvio delle opere di messa in sicurezza del sito. Gli interventi riguarderanno la stabilizzazione della struttura medievale e la protezione delle aree maggiormente esposte, in attesa delle ulteriori verifiche tecniche e giudiziarie.

La Torre dei Conti, simbolo architettonico nel cuore della Capitale, potrà quindi vedere l’inizio delle prime operazioni urgenti, mentre il resto dell’area resterà sotto sequestro fino al completamento degli accertamenti necessari a chiarire cause e responsabilità del tragico crollo.