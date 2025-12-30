Roma travolgente all’Olimpico, 3-1 al Genoa: giallorossi di nuovo quarti

Lutto nello sport italiano: addio a Davide Tizzano, campione olimpico di canottaggio e protagonista della vela azzurra

La Roma supera il Genoa per 3-1 nel posticipo della 17ª giornata di Serie A e riconquista il quarto posto in classifica. Allo stadio Olimpico, la squadra giallorossa ha imposto il proprio gioco fin dalle prime battute, gestendo con autorità il match contro la formazione allenata dall’ex capitano Daniele De Rossi. Una vittoria importante per la corsa Champions, che conferma il buon momento della squadra capitolina.

La serata di calcio è stata però segnata anche da una notizia drammatica per tutto lo sport italiano. È morto a Napoli, all’età di 57 anni, Davide Tizzano, leggenda del canottaggio azzurro. Tizzano era stato campione olimpico e mondiale, oltre ad aver ricoperto il ruolo di presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Una figura di riferimento per lo sport nazionale, ricordata per i suoi successi agonistici e per l’impegno istituzionale dopo il ritiro.